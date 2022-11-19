Узнать больше

Посол Антонов заявил о попытках Киева спровоцировать конфликт между Россией и НАТО

Короткая ссылка
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Украинские власти не только молят Вашингтон о выделении дополнительной военной помощи, но также стараются спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО», — сказал он в интервью изданию Newsweek.

Антонов напомнил, что Киев до сих пор официально не признал, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала Украине.

В США и НАТО, в свою очередь, хотя и выяснили причины инцидента, всё равно продолжают говорить об ответственности России.

По мнению российского посла, такой подход Запада может только спровоцировать Украину, которая уже «ощущает вседозволенность».

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить