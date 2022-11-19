Посол Антонов заявил о попытках Киева спровоцировать конфликт между Россией и НАТО

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Украинские власти не только молят Вашингтон о выделении дополнительной военной помощи, но также стараются спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО», — сказал он в интервью изданию Newsweek.

Антонов напомнил, что Киев до сих пор официально не признал, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала Украине.

В США и НАТО, в свою очередь, хотя и выяснили причины инцидента, всё равно продолжают говорить об ответственности России.

По мнению российского посла, такой подход Запада может только спровоцировать Украину, которая уже «ощущает вседозволенность».

Ранее обозреватель Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.