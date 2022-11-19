Адвокат Гервиц: в Израиле могут изменить закон, затрагивающий репатриацию людей из России

Новая парламентская коалиция, которая формируется в Израиле, может изменить закон, затрагивающий репатриацию выходцев из России. Об этом сообщил израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.

«Одно из их основных коалиционных требований — отмена «параграфа о внуках» в Законе о возвращении», — приводит РИА Новости его слова.

Гервиц напомнил, что евреем считается тот, у кого мама является еврейкой.

«Такого человека в юридической практике называют «последним евреем». От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию», — отметил адвокат.

Гервиц подчеркнул, что отмена этого параграфа коснётся десятков тысяч выходцев из стран бывшего СССР, если законодательный акт будет иметь обратную силу.

В сентябре стало известно, что Минфин Израиля совместно с Министерством алии и интеграции, которое занимается репатриацией евреев, намерены представить израильскому правительству план финансирования для репатриантов из России на 90 млн шекелей ($25,5 млн).