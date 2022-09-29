Jerusalem Post: власти Израиля намерены выделить более $25 млн для репатриантов из России

Минфин Израиля совместно с Министерством алии и интеграции, которое занимается репатриацией евреев, намерены представить израильскому правительству план финансирования для репатриантов из России на 90 млн шекелей ($25,5 млн).

Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

«Государство Израиль — это безопасный и защищённый дом для всех евреев мира, в том числе евреев из России», — приводит издание слова министра алии и интеграции Израиля Пнины Тамано-Шете.

Инициатива, в частности, подразумевает помощь мигрантам в трудоустройстве, а также в сферах здравоохранения и образования.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал израильского национального авиаперевозчика El Al увеличить число авиарейсов в Россию.

По словам корреспондента, такие действия необходимы, чтобы позволить жителям России, имеющим еврейские корни, вылететь в Израиль после объявленной в стране частичной мобилизации.