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В Минобороны Сирии заявили о гибели четырёх сирийских военных при атаке ВВС Израиля

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В результате атаки Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по позициям сирийской армии погибли четыре военнослужащих САР. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.
В Минобороны Сирии заявили о гибели четырёх сирийских военных при атаке ВВС Израиля
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Отмечается, что израильские военные нанесли удар по позициям армии Сирии в центре страны и на побережье, находясь над Средиземным морем в районе города Баньяс.

«ПВО Сирии отразила атаку. В результате агрессии погибли четверо военных, один ранен, нанесён материальный ущерб», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам в районе аэродрома «Шайрат» в Сирии.

В результате израильских ударов погибли двое и ранены трое сирийских военнослужащих.

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