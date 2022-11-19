В Минобороны Сирии заявили о гибели четырёх сирийских военных при атаке ВВС Израиля

В результате атаки Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по позициям сирийской армии погибли четыре военнослужащих САР. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.

Отмечается, что израильские военные нанесли удар по позициям армии Сирии в центре страны и на побережье, находясь над Средиземным морем в районе города Баньяс.

«ПВО Сирии отразила атаку. В результате агрессии погибли четверо военных, один ранен, нанесён материальный ущерб», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам в районе аэродрома «Шайрат» в Сирии.

В результате израильских ударов погибли двое и ранены трое сирийских военнослужащих.