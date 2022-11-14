Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам в районе аэродрома «Шайрат» в Сирии.

«13 ноября с 18:30 до 18:35 группой тактических истребителей F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесён авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат» на территории провинции Хомс Сирийской Арабской Республики», — цитирует его РИА Новости.

По словам Егорова, сирийскими силами ПВО было сбито три ракеты. В результате израильских ударов погибли двое и ранены трое сирийских военнослужащих.

В конце октября в ЦПВС заявляли, что израильские истребители F-16 нанесли удар по окраинам Дамаска.