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В ЦПВС сообщили об обстреле израильскими истребителями окраин Дамаска

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Израильские истребители F-16 нанесли удар по окраинам Дамаска, ПВО Сирии сбила четыре выпущенных ракеты. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
В ЦПВС сообщили об обстреле израильскими истребителями окраин Дамаска
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«В период с 00:35 до 00:39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в результате атаки пострадал один военнослужащий сирийской армии.

Ранее сообщалось, что четыре самолёта F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас.

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