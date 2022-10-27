В ЦПВС сообщили об обстреле израильскими истребителями окраин Дамаска

Израильские истребители F-16 нанесли удар по окраинам Дамаска, ПВО Сирии сбила четыре выпущенных ракеты. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В период с 00:35 до 00:39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в результате атаки пострадал один военнослужащий сирийской армии.

Ранее сообщалось, что четыре самолёта F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас.