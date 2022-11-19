Hill: жители США могут разочароваться в Украине, как это было с Афганистаном и Ираком

Жители Соединённых Штатов могут не одобрить прямое вовлечение американской армии в украинский конфликт, заявила обозреватель Тара Соненшайн в статье для газеты The Hill.

«Как мы видели на примере Афганистана и Ирака, американцы постоянно разочаровывались в прямом военном вмешательстве в зарубежные конфликты», — говорится в материале.

Обозреватель также напомнила, что как Республиканская, так и Демократическая партии США обеспокоены вовлечением в региональные конфликты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала усталость европейцев от конфронтационной риторики.