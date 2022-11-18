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Кирби заявил, что Белый дом добивается выделения конгрессом дополнительной помощи Киеву

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Администрация президента США Джо Байдена добивается от конгресса выделения дополнительной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Кирби заявил, что Белый дом добивается выделения конгрессом дополнительной помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

«Помощи будет больше. Мы работаем с конгрессом над выделением дополнительного финансирования», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что администрация США запросила у конгресса ещё более $37 млрд для оказания помощи Киеву.

Как отметил член бюджетного комитета палаты представителей Хаким Джефрис, конгресс может согласовать новую помощь Украине до конца текущего года.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что тема денег для Украины становится токсичной в США.

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