Кирби заявил, что Белый дом добивается выделения конгрессом дополнительной помощи Киеву

Администрация президента США Джо Байдена добивается от конгресса выделения дополнительной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Помощи будет больше. Мы работаем с конгрессом над выделением дополнительного финансирования», — цитирует его РИА Новости.