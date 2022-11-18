В Минфине США объявили о санкциях против граждан Белоруссии и России

США ввели санкции против одного россиянина, гражданки Белоруссии и трёх зарегистрированных в Гватемале компаний на основании закона Магнитского.

В ведомстве уточнили, что рестрикции коснулись Дмитрия Кудрякова и Ирины Литвинюк за роль «в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы» и трёх аффилированных предприятий.

«Данные физические и юридические лица внесены в список в соответствии с исполнительным указом, который основывается на законе Магнитского о глобальной ответственности за права человека и направлен против лиц, виновных в серьёзных нарушениях прав человека и коррупции во всём мире», — добавили в американском Минфине.

Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по обвинению в создании схем уклонения от уплаты налогов для основателя фонда американо-британского бизнесмена Уильяма Браудера. В 2009 году Магнитский умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Браудер после смерти юриста заявил, что тот якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.

Впоследствии Браудер стал инициатором создания закона Магнитского, принятого конгрессом США в декабре 2012 года, предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц и сотрудников силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Схожие законы были приняты властями Великобритании, Канады, а также стран Прибалтики.