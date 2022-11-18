В Австрии заявили, что не поддержат присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии

Глава МВД Австрии Герхард Карнер в эфире радиостанции О1 заявил, что страна не поддержит присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии.

«Как министр внутренних дел, который отвечает за безопасность, я говорю чёткое нет», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что миграционная система Евросоюза не работоспособна, в связи с чем погранконтроль не осуществляется в нужной степени и страны — члены ЕС вынуждены сами защищать свои границы.

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству.

16 июня Еврогруппа одобрила вступление Хорватии в зону евро.

Позже совет министров экономики и финансов стран Евросоюза согласовал переход Хорватии на евро с 1 января 2023 года.