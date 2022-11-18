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Путин провёл телефонные переговоры с эмиром Катара

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонные переговоры с эмиром Катара
  • РИА Новости

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере.

Путин также поздравил эмира Катара с предстоящим в его стране чемпионатом мира по футболу.

Ранее стало известно, что российский лидер провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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