Путин провёл телефонные переговоры с эмиром Катара
- РИА Новости
«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере.
Путин также поздравил эмира Катара с предстоящим в его стране чемпионатом мира по футболу.
Ранее стало известно, что российский лидер провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.