Путин провёл телефонные переговоры с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости