Новак заявил, что Россия и Китай будут совместно создавать энергооборудование

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования.

«Безусловно, есть новые направления, которые мы в будущем будем развивать. Сотрудничество в энергетике водородной, внедрение современных цифровых технологий, это совместное производство и разработка оборудования, которое будет использоваться для энергетики, как российской энергетики, так и китайской энергетики», — приводит ТАСС его слова по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии.

Также Новак сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении.