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Новак заявил, что Россия и Китай будут совместно создавать энергооборудование

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования.
Новак заявил, что Россия и Китай будут совместно создавать энергооборудование
  • РИА Новости

«Безусловно, есть новые направления, которые мы в будущем будем развивать. Сотрудничество в энергетике водородной, внедрение современных цифровых технологий, это совместное производство и разработка оборудования, которое будет использоваться для энергетики, как российской энергетики, так и китайской энергетики», — приводит ТАСС его слова по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии.

Также Новак сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем в сфере энергетики увеличился на 64% в денежном выражении.

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