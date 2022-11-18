В Еврокомиссии заявили, что осведомлены о докладе Швеции по «Северным потокам»

В Еврокомиссии осведомлены о заявлении Швеции касательно ЧП на «Северных потоках», заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Мы видели сообщения, мы уже много раз комментировали события вокруг «Северных потоков». Вы знаете, что мы лично не участвуем в расследовании, но мы принимаем очень серьёзно безопасность всей критической инфраструктуры ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.