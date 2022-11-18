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В Еврокомиссии заявили, что осведомлены о докладе Швеции по «Северным потокам»

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В Еврокомиссии осведомлены о заявлении Швеции касательно ЧП на «Северных потоках», заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
В Еврокомиссии заявили, что осведомлены о докладе Швеции по «Северным потокам»
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«Мы видели сообщения, мы уже много раз комментировали события вокруг «Северных потоков». Вы знаете, что мы лично не участвуем в расследовании, но мы принимаем очень серьёзно безопасность всей критической инфраструктуры ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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