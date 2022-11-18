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Вице-премьеры России и Кубы обсудили сотрудничество в энергетической сфере

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Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики.
Вице-премьеры России и Кубы обсудили сотрудничество в энергетической сфере
  • РИА Новости

«Сегодня на заседании межправительственной комиссии мы обсудили взаимодействие России и Кубы в различных областях. Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества — это энергетика», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

По его словам, совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении «Бока де Харуко», помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в Москву на следующей неделе и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

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