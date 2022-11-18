Bloomberg: саммит G20 показал, что Британия стремительно теряет статус великой державы

Прошедший на индонезийском острове Бали саммит G20 показал, что Великобритания стремительно теряет статус великой державы. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Алан Кроуфорд.

По словам колумниста, саммит продемонстрировал появление в мире других центров сил, с которыми Лондону придётся считаться.

«Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс», — подчеркнул Кроуфорд.

В свою очередь газета Sabah ранее писала, что на саммите G20 США пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство.