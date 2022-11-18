Bloomberg: саммит G20 показал, что Британия стремительно теряет статус великой державы
По словам колумниста, саммит продемонстрировал появление в мире других центров сил, с которыми Лондону придётся считаться.
«Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс», — подчеркнул Кроуфорд.
В свою очередь газета Sabah ранее писала, что на саммите G20 США пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство.