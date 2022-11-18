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Bloomberg: саммит G20 показал, что Британия стремительно теряет статус великой державы

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Прошедший на индонезийском острове Бали саммит G20 показал, что Великобритания стремительно теряет статус великой державы. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Алан Кроуфорд.

По словам колумниста, саммит продемонстрировал появление в мире других центров сил, с которыми Лондону придётся считаться.

«Новая реальность — это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания решит свои финансовые проблемы или скорректирует несостоятельный политический курс», — подчеркнул Кроуфорд.

В свою очередь газета Sabah ранее писала, что на саммите G20 США пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство.

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