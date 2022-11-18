Sabah: на саммите G20 США пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство

Во время саммита G20 Соединённым Штатам пришлось отказаться от всех своих притязаний на мировое господство, поскольку им не удалось перетянуть союзников России на свою сторону. Такое мнение выразил колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Тутар назвал США «обречёнными на крах их гегемонии», поскольку американские власти больше не могут контролировать ситуацию на международной арене, какие бы шаги они для этого ни предпринимали.

«Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился. Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний», — указал обозреватель.

По словам автора статьи, некоторые страны, включая Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Бразилию, не приняли навязываемые Вашингтоном требования.

Кроме того, Тутар выразил уверенность, что США «трагически» переживают их безуспешные попытки изолировать Россию.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что российская делегация не чувствовала никакой изоляции на саммите G20 в Индонезии.