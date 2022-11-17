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Haaretz: Израиль согласился оказать Украине помощь под давлением США

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Власти Израиля согласились оказать Украине помощь в виде закупки «стратегических материалов» под давлением США. Об этом пишет издание Haaretz.
Haaretz: Израиль согласился оказать Украине помощь под давлением США
  • Gettyimages.ru
  • © Ofer Zidon/Stocktrek Images

«Под американским давлением Израиль недавно согласился финансировать закупку в виде «стратегических материалов» для украинских боевых действий», — говорится в сообщении

Отмечается, что Тель-Авив перечислил стране — члену НАТО несколько миллионов долларов. Это государство купило «стратегические материалы» и направило их Украине.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не может поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за секретности.

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