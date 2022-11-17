Сунак усомнился в возможности исключить Россию из G20

Россию невозможно исключить из состава G20, потому что организация работает по принципу консенсуса, сообщил британским парламентариям премьер-министр Риши Сунак.

«G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию (из G20) тем же способом (который использовали, чтобы вывести Россию из G8)», — цитирует Сунака РИА Новости.

Ранее в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».

Украинцы просят G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции и «существенно нарастить» помощь Киеву.

Китай при этом отмечает достойную роль России в формате G20 и на других международных площадках и выступает против исключения Москвы.