Президент Израиля впервые посетит Бахрейн
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«Во время своего турне по Персидскому заливу 4—5 декабря 2022 года президент Герцог встретится с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой», — приводит ТАСС сообщение.
Таким образом, Герцог станет первым израильским главой государства, который посетит Бахрейн.
Также он нанесет визит в ОАЭ.
1 октября 2021 года официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран считает унизительной нормализацию отношений Бахрейна с Израилем.