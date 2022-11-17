Президент Израиля впервые посетит Бахрейн

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе турне по странам Персидского залива 4 и 5 декабря посетит Бахрейн, сообщает его канцелярия.

«Во время своего турне по Персидскому заливу 4—5 декабря 2022 года президент Герцог встретится с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой», — приводит ТАСС сообщение.

Таким образом, Герцог станет первым израильским главой государства, который посетит Бахрейн.

Также он нанесет визит в ОАЭ.

1 октября 2021 года официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран считает унизительной нормализацию отношений Бахрейна с Израилем.