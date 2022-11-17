Узнать больше

Президент Израиля впервые посетит Бахрейн

Короткая ссылка
Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе турне по странам Персидского залива 4 и 5 декабря посетит Бахрейн, сообщает его канцелярия.
Президент Израиля впервые посетит Бахрейн
  • Gettyimages.ru

«Во время своего турне по Персидскому заливу 4—5 декабря 2022 года президент Герцог встретится с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой», — приводит ТАСС сообщение.

Таким образом, Герцог станет первым израильским главой государства, который посетит Бахрейн.

Также он нанесет визит в ОАЭ.

1 октября 2021 года официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран считает унизительной нормализацию отношений Бахрейна с Израилем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить