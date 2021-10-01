Иран назвал унизительной нормализацию отношений Бахрейна с Израилем

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран считает унизительной нормализацию отношений Бахрейна с Израилем.

«Хатибзаде, комментируя визит главы МИД Израиля (Яира Лапида. — RT) в Бахрейн, напомнил об унизительных действиях бахрейнских властей по установлению отношений с израильской стороной», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, «жители региона будут продолжать выступать против нормализации отношений с Израилем».

Лапид прибыл ранее в Бахрейн с первым в истории официальным визитом.

Он сообщил, что церемония открытия посольства Бахрейна в Израиле должна состояться до конца 2021 года.