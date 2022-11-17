МИД: Россия на полях G20 обсуждала расширение взаиморасчётов в национальных валютах
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определённые технические требования для того, чтобы переходить на расчёты в национальных валютах или валютах третьих стран», — приводит его слова РИА Новости.
Панкин отметил, что в большей степени этот вопрос решается с каждой страной в двустороннем порядке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.
Он добавил, что такие расчёты со временем станут доминировать.