МИД: Россия на полях G20 обсуждала расширение взаиморасчётов в национальных валютах

Россия на полях саммита G20 в Индонезии обсуждала расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определённые технические требования для того, чтобы переходить на расчёты в национальных валютах или валютах третьих стран», — приводит его слова РИА Новости.

Панкин отметил, что в большей степени этот вопрос решается с каждой страной в двустороннем порядке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.

Он добавил, что такие расчёты со временем станут доминировать.