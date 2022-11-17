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МИД России: Москва и Эр-Рияд имеют хорошие перспективы сотрудничества в сфере энергетики

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Россия и Саудовская Аравия имеют хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и энергетической сфере. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов.
МИД России: Москва и Эр-Рияд имеют хорошие перспективы сотрудничества в сфере энергетики
  • РИА Новости

«У нас хорошие перспективы в сфере промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, других отраслях», — приводит его слова РИА Новости.

Богданов подчеркнул, что значимым фактором является участие двух стран как главных производителей углеводородов в мире в рамках работы формата ОПЕК+.

Ранее глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.

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