МИД России: Москва и Эр-Рияд имеют хорошие перспективы сотрудничества в сфере энергетики
- РИА Новости
«У нас хорошие перспективы в сфере промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, других отраслях», — приводит его слова РИА Новости.
Богданов подчеркнул, что значимым фактором является участие двух стран как главных производителей углеводородов в мире в рамках работы формата ОПЕК+.
Ранее глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.