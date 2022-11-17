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Захарова поинтересовалась у главы MI5 Маккаллума числом британских шпионов в мире

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы британской MI5 Кена Маккаллума о высланных российских «шпионах» из Европы.
Захарова поинтересовалась у главы MI5 Маккаллума числом британских шпионов в мире
  • Gettyimages.ru

«И британская пресса же никогда не спросит Маккаллума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают? Кстати, интересный вопрос: сколько британских шпионов работало в британском посольстве в России до 2022 года, а сколько сейчас?» — написала она в Telegram.

Ранее Маккаллум заявил, что из 600 российских дипломатов, высланных в этом году из Европы, только 400 являются «шпионами».

В июле глава британской Службы внешней разведки МI6 Ричард Мур сказал, что с начала российской спецоперации на Украине из европейских стран выслали «половину российских разведчиков», которые якобы работали под дипломатическим прикрытием.

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