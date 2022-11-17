Министр обороны Крозетто: Рим рассмотрит новые поставки оружия Киеву только по спецзапросу

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что новый декрет о поставках оружия Киеву будет рассматриваться по специальному запросу, который ещё не поступал. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

«Декрет (о поставках оружия. — RT) будет рассматриваться по специальному запросу. Такого пока не поступало», — сказал он.

Крозетто выразил мнение, что конфликт на Украине находится в сложной фазе и «продлится ещё долго».

7 ноября газета Fatto Quotidiano сообщила, что в Италии между Крозетто и лидером оппозиционного общественно-политического Движения пяти звёзд Джузеппе Конте возник конфликт из-за поставок вооружения Украине.

10 ноября глава итальянского Минобороны заявил, что страна не исключает новых мер по дальнейшей военной поддержке Киева, но в данный момент они не обсуждаются.