Министр обороны Крозетто: Рим рассмотрит новые поставки оружия Киеву только по спецзапросу
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«Декрет (о поставках оружия. — RT) будет рассматриваться по специальному запросу. Такого пока не поступало», — сказал он.
Крозетто выразил мнение, что конфликт на Украине находится в сложной фазе и «продлится ещё долго».
7 ноября газета Fatto Quotidiano сообщила, что в Италии между Крозетто и лидером оппозиционного общественно-политического Движения пяти звёзд Джузеппе Конте возник конфликт из-за поставок вооружения Украине.
10 ноября глава итальянского Минобороны заявил, что страна не исключает новых мер по дальнейшей военной поддержке Киева, но в данный момент они не обсуждаются.