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Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа на выборах

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Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах и не исключил своего участия в выборной гонке в 2024 года.

Как отмечает РИА Новости, Пенс ранее работал вместе с экс-президентом США.

«Независимо от того, какую роль я и моя семья играем в Республиканской партии, будь то кандидата или просто участника движения, я думаю, что у нас есть более оптимальный выбор», — сказал он.

При этом политик не исключил возможности принять участие в предвыборной гонке.

Ранее бывший глава Соединённых Штатов объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Действующий американский лидер Джо Байден также заявил о планах переизбраться на пост президента США.

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