Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа на выборах
Как отмечает РИА Новости, Пенс ранее работал вместе с экс-президентом США.
«Независимо от того, какую роль я и моя семья играем в Республиканской партии, будь то кандидата или просто участника движения, я думаю, что у нас есть более оптимальный выбор», — сказал он.
При этом политик не исключил возможности принять участие в предвыборной гонке.
Ранее бывший глава Соединённых Штатов объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.
Действующий американский лидер Джо Байден также заявил о планах переизбраться на пост президента США.