Илон Маск выбрал возможного преемника на пост гендиректора Tesla
«Член совета директоров Джеймс Мёрдок сказал, что мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — приводит сообщение РИА Новости.
О ком именно идёт речь, издание не уточнило.
По данным агентства Reuters, состояние Маска упало ниже $200 млрд из-за колебаний акций Tesla на покупке Twitter.
Отмечается, что большая часть состояния бизнесмена приходится на его почти 15% акций компании Tesla, рыночная стоимость которой составляет $622 млрд.