Илон Маск выбрал возможного преемника на пост гендиректора Tesla

Американский предприниматель Илон Маск выбрал потенциального преемника на пост гендиректора компании Tesla, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на члена совета директоров компании Джеймса Мёрдока.

«Член совета директоров Джеймс Мёрдок сказал, что мистер Маск в последние месяцы определил потенциального преемника, который мог бы занять пост генерального директора Tesla», — приводит сообщение РИА Новости.

О ком именно идёт речь, издание не уточнило.

По данным агентства Reuters, состояние Маска упало ниже $200 млрд из-за колебаний акций Tesla на покупке Twitter.

Отмечается, что большая часть состояния бизнесмена приходится на его почти 15% акций компании Tesla, рыночная стоимость которой составляет $622 млрд.