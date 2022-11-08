Reuters: состояние Маска упало ниже $200 млрд из-за колебаний акций Tesla на покупке Twitter

Состояние бизнесмена Илона Маска упало ниже $200 млрд из-за колебаний акций Tesla на фоне покупки предпринимателем компании Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Состояние Илона Маска во вторник упало ниже $200 млрд, поскольку инвесторы избавлялись от акций Tesla из-за опасений, что топ-менеджер и крупнейший акционер самого дорогого в мире производителя электромобилей больше занят Twitter», — сообщается в материале.

Агентство уточняет, что большая часть состояния Маска приходится на его почти 15% акций компании Tesla, рыночная стоимость которой составляет $622 млрд.

Кроме того, компания потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а состояние бизнесмена сократилось на $70 млрд с тех пор, как в апреле он начал обсуждать приобретение платформы.

Ранее портал Platformer сообщил, что Маск может сделать доступ к социальной сети Twitter платным.