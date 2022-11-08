Platformer: Илон Маск может сделать доступ в Twitter платным

Бизнесмен Илон Маск может сделать доступ к социальной сети Twitter платным. Об этом сообщает портал Platformer.

В материале отмечается, что Маск и его советник Дэвид Сакс обсудили систему оплаты на одной из последней встреч.

При этом её внедрение пока находится под вопросом, так как компания должна решить, все ли пользователи должны будут платить за использование платформы.

В данный момент Twitter рассматривает возможность установить ежемесячный лимит на бесплатное нахождение на платформе, после чего пользователю будет предложено оплатить подписку, уточняется в материале.

Ранее стало известно, что Twitter отложит введение платной системы верификации аккаунтов до завершения промежуточных выборов в конгресс.