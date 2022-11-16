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FT: НАТО не хочет назначать новым генсеком премьера Литвы, поскольку она родилась в СССР

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Некоторые участники Североатлантического альянса выступают против возможного назначения новым генсеком блока премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, поскольку она родилась в СССР. Об этом сообщила обозреватель Financial Times Валентина Поп.
FT: НАТО не хочет назначать новым генсеком премьера Литвы, поскольку она родилась в СССР
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя, власти Литвы намерены выдвинуть кандидатуру Шимоните на эту должность. 

Однако некоторые члены альянса не поддерживают такую инициативу, поскольку это может быть провокационным шагом в отношении России.

«Литва десятилетиями занимала жёсткую дипломатическую позицию в отношении России», — подчеркнула обозреватель.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна поддерживает идею установки средств противовоздушной обороны на польско-украинской границе и на всём восточном фланге НАТО.

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