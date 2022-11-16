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Орбан назвал Сербию ключевой страной для безопасности Европы в вопросе миграции

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Сербию ключевой страной для безопасности Европы в вопросе противостояния нелегальной миграции.
Орбан назвал Сербию ключевой страной для безопасности Европы в вопросе миграции
  • Gettyimages.ru

«Совершенно очевидно, что безопасность Европы сегодня зависит от Сербии. Ключевой страной европейской безопасности является Сербия, и если она защищает свои границы, то она защищает не только свою территорию, но и Венгрию, Австрию и весь Евросоюз», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Орбан, он давно борется с нелегальной миграцией и верит лишь в то, что ей нельзя управлять, «поэтому мы не должны способствовать менеджменту миграции».

«Мы должны предотвратить её, миграция должна быть остановлена», — заявил премьер Венгрии.

Ранее глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».

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