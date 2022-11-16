МЧС России и Белоруссии планируют провести совместные учения в рамках ОДКБ в 2023 году
- РИА Новости
«Мы очень плотно взаимодействуем друг с другом, есть планы провести некоторые научно-исследовательские работы, провести учения в 2023 году в рамках ОДКБ», — приводит его слова ТАСС.
Куренков также обратил внимание на наличие у России и Белоруссии большого количества совместных разработок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В августе в Москве под председательством Куренкова прошло 13-е заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств — членов ОДКБ.