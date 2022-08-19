В МЧС России состоялось заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ
В заседании также приняли участие руководители чрезвычайных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
«Заседание проходит в непростой период, когда изменяется система глобальной безопасности и от государств — членов ОДКБ требуется принятие согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших государств и региона в целом, в том числе от природных и техногенных катастроф», — сказал Куренков, приветствуя участников мероприятия.
В ходе беседы Куренков подчеркнул, что задача ОДКБ — укрепление внешних рубежей организации, совершенствование сил и средств коллективного реагирования на новые вызовы и угрозы.
Отмечается, что участники совещания заслушали и одобрили план мероприятий по взаимодействию уполномоченных органов государств — членов ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Обсуждая вопрос создания центра подготовки спасателей в Таджикистане, Куренков подчеркнул, что кабмин России принял решение об оказании гуманитарного содействия стране в виде поставки оборудования и тренажёров для доукомплектования центра.
В завершении встречи Куренков пригласил участников мероприятия принять участие в Международном салоне «Комплексная безопасность — 2023».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что ОДКБ должна обеспечивать баланс в Евро-Атлантике.