Си Цзиньпин остался недоволен утечкой разговора с канадским премьером Трюдо на G20
- AP
«Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как вёлся наш разговор», — сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин подчеркнул, что диалог должен быть искренним. В противном случае, добавил он, «трудно будет сказать, чем это может закончиться».
В сентябре стало известно, что французские власти проводят расследование в связи с публикацией в СМИ данных о переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.