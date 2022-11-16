Си Цзиньпин остался недоволен утечкой разговора с канадским премьером Трюдо на G20

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо выразил недовольство, что подробности их переговоров на полях саммита G20 стали известны СМИ.

«Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как вёлся наш разговор», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что диалог должен быть искренним. В противном случае, добавил он, «трудно будет сказать, чем это может закончиться».

В сентябре стало известно, что французские власти проводят расследование в связи с публикацией в СМИ данных о переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.