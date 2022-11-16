Узнать больше

Си Цзиньпин остался недоволен утечкой разговора с канадским премьером Трюдо на G20

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо выразил недовольство, что подробности их переговоров на полях саммита G20 стали известны СМИ.
Си Цзиньпин остался недоволен утечкой разговора с канадским премьером Трюдо на G20
  • AP

«Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно, и это не то, как вёлся наш разговор», — сказал китайский лидер. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что диалог должен быть искренним. В противном случае, добавил он, «трудно будет сказать, чем это может закончиться».

В сентябре стало известно, что французские власти проводят расследование в связи с публикацией в СМИ данных о переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить