Россия внесла в санкционный список 52 политиков и представителей руководства Ирландии

В МИД России заявили, что Москва ввела санкции против 52 представителей руководства и политических деятелей Ирландии.

В заявлении на сайте ведомства отмечается, что Ирландия действует «под диктовку Брюсселя» и ведёт «агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию».

«В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии... принято решение о внесении в российский «стоп-лист» 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии», — сказано в сообщении.

Так, в число попавших в санкционный список вошли премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, а также министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени.

7 марта неизвестный на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине. В результате инцидента никто не пострадал.

8 марта в связи с данным происшествием посла Ирландии в Москве Брайана Макэлдаффа вызвали в МИД России.