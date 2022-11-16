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Член ОП Данюк: Трамп обладает потенциалом для борьбы с демократами на предстоящих выборах

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа о намерении бороться за президентский пост в 2024 году.
Член ОП Данюк: Трамп обладает потенциалом для борьбы с демократами на предстоящих выборах
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«Трамп, безусловно, человек, который обладает потенциалом для того, чтобы бороться с демократами на предстоящих выборах. Учитывая, что Байден — это его принципиальный соперник, я думаю, что Дональд Трамп попытался сделать шаг на опережение, потому что губернатор Флориды (Рон Десантис. — RT) тоже пользуется значительной поддержкой среди республиканцев. В данном случае лагерь трампистов в Республиканской партии будет делать всё для того, чтобы республиканцы вновь сплотились вокруг Трампа», — объяснил эксперт.

Комментируя выборы в конгресс США, Данюк подчеркнул, что страна расколота, и, по его мнению, в этих условиях Трамп как «непредсказуемый игрок» имеет все шансы для того, чтобы «взять реванш» за прошедшие президентские выборы. 

Ранее стало известно, что Трамп будет бороться за пост президента США в 2024 году.

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