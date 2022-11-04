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Трамп заявил о высокой вероятности участия в выборах 2024 года

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Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах в 2024 году.

«Чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно, ещё раз это сделаю (буду баллотироваться на выборах. — RT)», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на митинге в штате Айова.

Трамп пообещал «очень скоро» раскрыть свои планы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году, политик может запустить свою избирательную кампанию после голосования в конгрессе 8 ноября.

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