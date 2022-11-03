Reuters: в ноябре Трамп объявит, что намерен баллотироваться в президенты в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © Mario Tama
«Я думаю, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году», — сообщил агентству один из старших советников Трампа на условиях анонимности.
По его словам, политик может объявить о намерениях перед Днём благодарения, который отмечается в США 24 ноября.
Один из источников рассказал, что Трамп может объявить о предвыборной кампании после выборов в конгресс, и выясняет, присоединятся ли к кампании ряд лиц.
В ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас Дональд Трамп намекнул, что готов баллотироваться на пост президента в 2024 году.