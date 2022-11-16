Силуанов: Россия на G20 выступала за снятие барьеров для экспорта энергоресурсов
«Мы выступали за то, чтобы снимались все барьеры, мешающие экспорту наших энергоресурсов в другие страны, а сегодня барьеров достаточно», — заявил глава Минфина.
Силуанов отметил, что это вредит мировой экономике.
По его словам, «Большая двадцатка» всегда рассматривала вопросы мировой экономики и её динамики.
«Поэтому на всё это указывалось российской делегацией, я думаю, что западные страны это услышали», — сказал министр.
Ранее Силуанов в интервью RT сообщил о высказанной на G20 позиции России по продлению зерновой сделки.