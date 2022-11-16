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Силуанов: Россия на G20 выступала за снятие барьеров для экспорта энергоресурсов

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Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что Россия на саммите G20 в Индонезии выступала за снятие барьеров для экспорта энергоресурсов.

«Мы выступали за то, чтобы снимались все барьеры, мешающие экспорту наших энергоресурсов в другие страны, а сегодня барьеров достаточно», — заявил глава Минфина.

Силуанов отметил, что это вредит мировой экономике. 

По его словам, «Большая двадцатка» всегда рассматривала вопросы мировой экономики и её динамики. 

«Поэтому на всё это указывалось российской делегацией, я думаю, что западные страны это услышали», — сказал министр.

Ранее Силуанов в интервью RT сообщил о высказанной на G20 позиции России по продлению зерновой сделки.

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