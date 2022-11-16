Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
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По её словам, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала некая женщина.
«Обычно журналисты прорываются с каким-то вопросом, если речь идёт об операторе, он с камерой, таких вчера было немало, но то, что я видела вчера, я не видела никогда», — рассказала Захарова радио Sputnik.
По её словам, женщина, которая выдавала себя за журналиста, включила телефон с видеозаписью, при этом она не задавала никаких вопросов.
«Этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — добавила Захарова.
Она назвала это «явной провокацией».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров лично опроверг сообщения западных СМИ о своей госпитализации в Индонезии, куда он прибыл на саммит G20.