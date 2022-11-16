Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об инциденте в Камбодже, где с визитом находился министр иностранных дел Сергей Лавров.

По её словам, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала некая женщина.

«Обычно журналисты прорываются с каким-то вопросом, если речь идёт об операторе, он с камерой, таких вчера было немало, но то, что я видела вчера, я не видела никогда», — рассказала Захарова радио Sputnik.

По её словам, женщина, которая выдавала себя за журналиста, включила телефон с видеозаписью, при этом она не задавала никаких вопросов.

«Этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — добавила Захарова.

Она назвала это «явной провокацией».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров лично опроверг сообщения западных СМИ о своей госпитализации в Индонезии, куда он прибыл на саммит G20.