Узнать больше

Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об инциденте в Камбодже, где с визитом находился министр иностранных дел Сергей Лавров.
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
  • Gettyimages.ru

По её словам, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала некая женщина.

«Обычно журналисты прорываются с каким-то вопросом, если речь идёт об операторе, он с камерой, таких вчера было немало, но то, что я видела вчера, я не видела никогда», — рассказала Захарова радио Sputnik. 

По её словам, женщина, которая выдавала себя за журналиста, включила телефон с видеозаписью, при этом она не задавала никаких вопросов.

«Этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — добавила Захарова.

Она назвала это «явной провокацией».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров лично опроверг сообщения западных СМИ о своей госпитализации в Индонезии, куда он прибыл на саммит G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить