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Лавров лично опроверг сообщения о своей госпитализации в Индонезии

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Глава МИД России Сергей Лавров лично опроверг сообщения западных СМИ о своей госпитализации в Индонезии, куда он прибыл на саммит G20.
Лавров лично опроверг сообщения о своей госпитализации в Индонезии
  • РИА Новости

Видео с Лавровым, находящимся в отеле, опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это такая игра, которая не новая в политике. Западным журналистам (желаю) быть почестнее, чем они есть», — сказал Лавров, комментируя утверждения СМИ о его госпитализации.

Ранее Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о госпитализации Лаврова в Индонезии.

До этого Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20.

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