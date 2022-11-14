Лавров лично опроверг сообщения о своей госпитализации в Индонезии
- РИА Новости
Видео с Лавровым, находящимся в отеле, опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это такая игра, которая не новая в политике. Западным журналистам (желаю) быть почестнее, чем они есть», — сказал Лавров, комментируя утверждения СМИ о его госпитализации.
Ранее Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о госпитализации Лаврова в Индонезии.
До этого Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20.