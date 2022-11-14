Лавров лично опроверг сообщения о своей госпитализации в Индонезии

Глава МИД России Сергей Лавров лично опроверг сообщения западных СМИ о своей госпитализации в Индонезии, куда он прибыл на саммит G20.

Видео с Лавровым, находящимся в отеле, опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это такая игра, которая не новая в политике. Западным журналистам (желаю) быть почестнее, чем они есть», — сказал Лавров, комментируя утверждения СМИ о его госпитализации.

Ранее Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о госпитализации Лаврова в Индонезии.

До этого Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20.