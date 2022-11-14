Захарова назвала фейком сообщения о госпитализации Лаврова в Индонезии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о госпитализации главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Индонезии.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, это «высший пилотаж фейков».

Ранее Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20.

На саммите министр будет представлять интересы России и проведёт ряд двусторонних встреч.