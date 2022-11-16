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Трамп сообщил о намерении реформировать избирательную систему в случае победы на выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп, вновь изъявивший желание баллотироваться на пост главы государства, пообещал провести реформу избирательной системы в стране в случае победы на выборах.

«Для того чтобы исключить возможность подтасовок, я немедленно введу требование подтверждения личности избирателей, голосования в день (проведения выборов. — RT) и только с применением бумажных бюллетеней», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший глава Соединённых Штатов объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Действующий американский лидер Джо Байден также заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США.

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