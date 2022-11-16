Программа саммита G20 сдвинулась на несколько часов

Программа саммита G20 на Бали сдвинулась на несколько часов из-за экстренной встречи мировых лидеров по вопросу взрыва в Польше.

«Да, из-за этого в программе произошли задержки. К примеру, посещение парка мангровых деревьев было отложено примерно на два с половиной часа. Что касается рабочей сессии, то она, вероятно, также начнётся с опозданием», — заявила ТАСС одна из организаторов саммита.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден завершил экстренное совещание с мировыми лидерами на Бали по теме взрыва в Польше вблизи украинской границы.

Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.