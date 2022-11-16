Байден завершил экстренную встречу с мировыми лидерами по инциденту в Польше
Как сообщает РИА Новости, помимо американского президента, на встрече присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Также участие в совещании приняли представители ФРГ, Великобритании, Франции, Канады, ЕС, Испании и Японии.
В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.