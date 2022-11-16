BFMTV: Макрон планирует обсудить сообщения о падении ракет в Польше на G20
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что французский лидер находится в контакте с властями Польши по поводу информации о падении ракет на территории государства.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.
Отмечается, что опубликованные польскими СМИ фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.
В Минобороны назвали провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет.