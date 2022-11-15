НАТО изучает сообщения об инциденте с падением ракет на территории Польши

НАТО совместно с польскими властями изучает сообщения об инциденте с падением ракет на территории Польши.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

«Мы изучаем эти сообщения в тесной координации с нашим союзником Польшей», — заявил он.

Ранее в Белом доме заявили, что работают с правительством Польши по вопросу сбора информации о падении ракет на польской территории.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.