Генерал-лейтенант США в отставке: Вашингтон не заинтересован в победе Киева

Американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выразил мнение, что Вашингтон в настоящее время не заинтересован в победе Киева в конфликте, иначе Пентагон бы давно поставил ВСУ подходящее вооружение. Он также назвал «очень продуманным» решение ВС России перевести войска на левый берег Днепра.

«Я не думаю, что мы позволим (победить. — RT). Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS», — сказал Келлог в эфире Fox.

Он также назвал продуманным решение командования ВС России отвести войска на левый берег Днепра.

«Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход», — сказал американский военный в отставке.

При этом разрушение Антоновского моста создало препятствие для ВСУ, добавил он. Наступление зимы даст российской армии преимущество и позволит перегруппироваться, считает военный эксперт.

«Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает ВСУ так сильно, как следовало бы», — утверждает Келлог.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.