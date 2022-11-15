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Аналитик Оленченко: США являются лидером в переписывании истории

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина о всё более агрессивных попытках отдельных стран переписать мировую историю.
Аналитик Оленченко: США являются лидером в переписывании истории
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Hershorn

Как подчеркнул Оленченко, США являются лидером в переписывании истории.

«Им хотелось бы сохранить однополярный мир. Для этого им надо убедить тех, кого они считают своими союзниками, в том, что они имеют на это право. Своё лидерство они привыкли доказывать только одним путём — путём очернения других партнёров, других стран, действующих на мировой арене, стран, которые действительно творят историю», — пояснил аналитик.

По его словам, к этим странам относится Россия.

В свою очередь, как отметил эксперт, США — страна, которая «рождает агрессивность и конфликтность».

Он отметил, что ярким и неприглядным примером продукта США является нынешнее киевское руководство, которое используется ими как инструмент для искажения истории.

Ранее Путин заявил о всё более агрессивных попытках отдельных стран переписать мировую историю.

По его словам, по сути, речь идёт о том, чтобы «раскачать суверенитет» России.

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