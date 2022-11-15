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Путин заявил о всё более агрессивных попытках отдельных стран переписать мировую историю

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Российский лидер Владимир Путин заявил о всё более агрессивных попытках отдельных стран переписать мировую историю.
Путин заявил о всё более агрессивных попытках отдельных стран переписать мировую историю
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся всё агрессивнее. И, по большому счёту, имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум разобщить, лишить ориентиров, ослабить в конечном счёте Россию, повлиять на её суверенитет», — сказал президент на заседании российского оргкомитета «Победа».

По его словам, по сути, речь идёт о том, чтобы «раскачать суверенитет» России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём народного единства и заявил, что общие цели российского народа способствуют укреплению суверенитета страны.

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