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РИА Новости: после обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться

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После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций в фотосъёмке приняли участие только пять человек.

Как передаёт РИА Новости, в групповом фотографировании приняли участие президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, лидер Индонезии Джоко Видодо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент МОК Томас Бах.

При этом на неформальном обеде присутствовали другие участники саммита, в том числе британский премьер-министр Риши Сунак, канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что глава российского МИД Сергей Лавров пропустил фотографирование, так как был на встрече с китайским коллегой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина приоритетно оставаться в стране во время саммита G20 в Индонезии.

Саммит G20 проходит на острове Бали 15—16 ноября.

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