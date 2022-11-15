РИА Новости: после обеда лидеров G20 лишь пять человек остались фотографироваться

После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций в фотосъёмке приняли участие только пять человек.

Как передаёт РИА Новости, в групповом фотографировании приняли участие президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, лидер Индонезии Джоко Видодо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент МОК Томас Бах.

При этом на неформальном обеде присутствовали другие участники саммита, в том числе британский премьер-министр Риши Сунак, канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что глава российского МИД Сергей Лавров пропустил фотографирование, так как был на встрече с китайским коллегой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина приоритетно оставаться в стране во время саммита G20 в Индонезии.

Саммит G20 проходит на острове Бали 15—16 ноября.